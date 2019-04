La prochaine mission à l’exportation sera effectuée à Riga

Bakou, 5 avril, AZERTAC

La prochaine mission à l’exportation sera organisée par le Fonds de promotion de l’exportation et des investissements en Azerbaïdjan (AZPROMO) et avec le soutien du Ministère de l’Economie à Riga le 7 avril.

L’objectif de cette mission est de promouvoir la marque « Made in Azerbaijan » et d’augmenter l’exportation des produits locaux. La mission regroupe 23 entreprises azerbaïdjanaises opérant dans la fabrication de produits alimentaires, de vins et d’autres boissons alcoolisées, du tourisme et du textile.

En marge de la mission à l’exportation, des rencontres d’affaires auront lieu avec la participation des entreprises des deux pays.

La mission se terminera le 10 avril.