La Chine est l’un des plus grands partenaires économiques de l’Azerbaïdjan

Bakou, 6 avril, AZERTAC

Le président de la commission de la politique économique, de l’industrie et de l’entreprise du Milli Medjlis, Ziyad Samadzadé, a rencontré le 6 avril une délégation conduite par Zhou Xiaopei, ancien ambassadeur de la Chine en Ukraine, en Pologne et au Kazakhstan.

Ziyad Samadzadé a noté que la Chine était l’un des plus grands partenaires économiques de l’Azerbaïdjan. «Les relations de l’Azerbaïdjan, qui joue un rôle de pont entre l’Est et l’Ouest, avec la Chine ont des racines historiques. A cet égard, la grande Route de la soie a une importance particulière. L’Azerbaïdjan soutient le projet «Une ceinture, une route», en cours de réalisation à l’initiative de la Chine et croît qu’il contribuera au développement de l’économie mondiale», a-t-il estimé.

Le président de commission a fait savoir qu’une loi sur la zone de libre-échange avait été adoptée en Azerbaïdjan et un port à grande capacité construit à Bakou. Tous ces programmes garantissent que les relations entre l'Azerbaïdjan et la Chine se développeront encore plus dans un proche avenir.

Au cours de l’entretien, un échange de vues a eu lieu sur les autres aspects du développement des liens économiques entre les deux pays.