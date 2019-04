La session de printemps de l’APCE débute à Strasbourg

Paris, 8 avril, AZERTAC

La session de printemps de l’APCE a entamé ses travaux aujourd’hui à Strasbourg.

Un groupe de députés conduit par Samad Seyidov, président de la Commission des relations internationales et interparlementaires du Milli Medjlis, chef de la délégation permanente de l’Azerbaïdjan auprès de l’APCE, participe à la session.

Les discussions porteront sur les propos et actes haineux dans le sport et comment les stopper, le rôle des dirigeants politiques dans la lutte contre le discours de haine, la crise budgétaire au Conseil de l'Europe, le renforcement de la coopération avec les Nations unies et la mise en œuvre des objectifs de développement durable.

La Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe présentera son rapport annuel d'activité pour 2018 et répondra aux questions, tandis que l'échange de vues habituel aura lieu avec l'actuel chef de l'organe ministériel du Conseil de l'Europe, le ministre finlandais des Affaires étrangères, Timo Soini.

Les députés azerbaïdjanais interviendront à la session et s’exprimeront lors des discussions.