Des entrepreneurs lettons et azerbaïdjanais se rencontrent à Riga

Riga, 8 avril, AZERTAC

Des entrepreneurs lettons et azerbaïdjanais se rencontrent ce lundi en marge de la mission à l’exportation organisée à Riga par le Fonds de promotion de l’exportation et des investissements en Azerbaïdjan (AZPROMO) et avec le soutien du Ministère de l’Economie.

Des produits alimentaires, des vins et d’autres boissons alcoolisées, du tourisme et du textile sont promus à ces rencontres lors desquelles participent 23 entreprises azerbaïdjanaises. L’exportation des produits azerbaïdjanais vers la Lettonie a aussi fait l’objet de discussions.

La mission se poursuivra jusqu’au 10 avril.