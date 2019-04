La coopération avec l’Association internationale des procureurs se poursuit avec succès

Bakou, 8 avril, AZERTAC

Les autorités de poursuite de la République d’Azerbaïdjan continuent d’entretenir une coopération fructueuse avec les autorités de poursuite des pays étrangers et les organisations internationales réputées, y compris l’Association internationale des procureurs (AIP), la seule et unique organisation mondiale des procureurs qui regroupe plus de 170 Etats.

Le Comité exécutif de l’Association internationale des procureurs a tenu sa 47e réunion à Oslo, capitale norvégienne. L’Azerbaïdjan a été représenté à la réunion par une délégation menée par Kamran Aliyev, procureur général adjoint de la République d'Azerbaïdjan, chef de la Direction de la lutte contre la corruption près le Parquet général, membre du Comité exécutif et vice-président de l'Association.

De nouveaux membres ont adhéré au Comité exécutif de l’Association, un certain nombre de questions organisationnelles visant à améliorer les activités des procureurs, ainsi qu'un certain nombre de rapports et de documents nécessaires pour l'organisation de l’association, y compris l'adoption d'un document réglementaire régissant les relations avec les organisations non gouvernementales et la société civile, la signature d’un mémorandum d’accord entre le Réseau des procureurs militaires de l’Association et la Société international de droit militaire et de droit de la guerre ont fait l’objet de discussions au cours de la réunion. En plus, il a été décidé de présenter la candidature de Cheol-Kyu Hwang, procureur général de la province de Busan de la République de Corée, à la présidence.

Intervenant lors de la réunion, le chef de la délégation azerbaïdjanaise Kamran Aliyev a fourni aux participants des informations détaillées sur les réformes à grande échelle menées conformément à la volonté politique du président Ilham Aliyev en matière de décriminalisation et de libéralisation de la législation pénale, d’assurance de la transparence dans le système judiciaire et juridique, ainsi que les mesures fermes de lutter contre la corruption en Azerbaïdjan.

Les chefs du Comité exécutif et du secrétariat de l'organisation, qui ont pris la parole lors de la réunion, ont souligné la contribution importante de l'Azerbaïdjan au travail de l'Association et ses initiatives, son soutien important à ses activités et ont exprimé leur satisfaction de la coopération avec notre pays.

En marge de la réunion, la délégation azerbaïdjanaise a eu des rencontres bilatérales avec les représentants d’un certain nombre de pays et ont discuté avec eux des questions de coopération mutuelle.

Il a été décidé de tenir la prochaine 48e réunion du Comité exécutif et la 24e Conférence annuelle de l’Association en septembre 2019 à Buenos Aires, la capitale argentine.