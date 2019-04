Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, attendu à Bakou

Paris, 9 avril, AZƏRTAC

Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, conduira la prochaine délégation d’entreprises de MEDEF International en Azerbaïdjan, du 10 au 12 juillet 2019.

Ce premier déplacement d’un président du MEDEF à Bakou s’inscrit dans la continuité des actions du Conseil France-Azerbaïdjan de MEDEF International et des visites officielles en France du président et de la première vice-présidente d’Azerbaïdjan, en juillet 2018 et mars 2019.

Intervenant dans un contexte de nette reprise économique et d’accélération de la diversification sectorielle, cette mission d’entreprises aura pour objectifs : de s’entretenir avec les plus hautes autorités azerbaïdjanaises (Président, Gouvernement, autorités administratives) sur leurs priorités économiques et projets, les modalités de leurs mise en œuvre et financement, notamment dans les secteurs structurants de la relation bilatérale (transports, infrastructures, construction, énergies, environnement, sécurité) ; de connaître en détail les opportunités d’affaires dans les secteurs en fort développement que sont l’agro-alimentaire, l’agriculture, le tourisme, la logistique, les NTIC, la santé, la formation ; de rencontrer des entreprises azerbaïdjanaises en recherche de partenaires, en particulier dans ces nouveaux secteurs porteurs ; de comprendre la portée des réformes menées par le Gouvernement en matière d’environnement des affaires (investissement, secteur bancaire, fiscalité, douanes, sécurité alimentaire, etc.)

La participation à cette mission est ouverte aux représentants d’entreprises – grands groupes, ETI et PME – actives ou non dans le pays.

Des réunions de briefing, notamment avec l’Ambassade de France et ses services, et les banques multilatérales de développement précèderont le programme d’entretiens officiels et de rencontres avec les représentants d’entreprises locales.

Le programme prévisionnel de ce déplacement sera disponible sous peu pour les entreprises.