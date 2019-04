L’ambassadeur d’Indonésie reçu par le président de l’Assemblée suprême du Nakhtchivan

Nakhtchivan, 9 avril, AZERTAC

Le président de l’Assemblée suprême de la République autonome du Nakhtchivan, Vassif Talybov, a reçu l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Indonésie en Azerbaïdjan, Husnan Bey Fananie.

Le président de l'Assemblée suprême s’est dit enchanté de revoir l’ambassadeur au Nakhtchivan et a exprimé ses remerciements pour la participation de la délégation indonésienne aux manifestations organisées en marge de l’événement « Nakhitchevan, capitale de la culture islamique 2018 ». Le président de l'Assemblée suprême a souligné que les visites effectuées contribuaient à renforcer la coopération, ajoutant que les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Indonésie se développaient et que les liens économiques et commerciaux s’élargissaient.

Le président de l'Assemblée suprême a mis en valeur le rôle de la République autonome du Nakhtchivan dans les relations bilatérales entre les deux pays, soulignant que les opportunités existantes ouvraient la voie au développement des relations éducatives et touristiques.

Ayant exprimé sa gratitude pour l’hospitalité réservée, Husnan Bey Fananie s’est dit honoré d’être en république autonome. Il a dit que la délégation indonésienne avait été profondément impressionnée par l'élection de Nakhtchivan comme capitale de la culture islamique pour 2018 et le fait que le lieu de culte d’Ashabi-Kahf est situé dans le territoire de la république autonome. L’ambassadeur a souligné qu’ils attachaient une grande importance au développement des relations avec la République autonome du Nakhtchivan et a ajouté qu’ils étaient prêts à la coopération avec elle.