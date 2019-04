Husnan Bey Fananie : Je ferai tout mon possible pour élargir les liens entre le Nakhtchivan et l’Indonésie

Nakhtchivan, 10 avril, AZERTAC

Nakhtchivan est un lieu très important pour le monde islamique. Ce n’est pas par hasard que Nakhtchivan a été élue capitale de la culture islamique pour 2018, a déclaré Husnan Bey Fananie, ambassadeur d’Indonésie en Azerbaïdjan, dans une interview accordée au correspondant de l’AZERTAC au Nakhtchivan.

Il a souligné que la République autonome du Nakhtchivan est une région avec un potentiel important dans les domaines de l'économie et du tourisme. « Le but de ma visite en République autonome du Nakhtchivan consiste à former et à développer encore davantage les relations entre le Nakhtchivan et l’Indonésie, à étudier et développer les domaines dans lesquels il existe des opportunités pour la coopération future », a fait savoir l’ambassadeur d’Indonésie, ajoutant qu’il ferait tout son possible pour élargir les liens entre la République autonome du Nakhtchivan et son pays.

Il a dit que toutes les conditions pour le développement du tourisme avaient été créées au Nakhtchivan qui était également riche en monuments historiques, culturels et religieux.

L’ambassadeur d’Indonésie a noté que de grands succès avaient été obtenus au Nakhtchivan dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la culture, ajoutant que la république autonome comptait des universités, des établissements de santé et culturels conformes aux normes modernes.