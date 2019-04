Le certificat de naissance de la dix millionième citoyenne du pays a été présenté à ses parents

Bakou, 10 avril, AZERTAC

Les parents de la dix millionième citoyenne de l’Azerbaïdjan, M. Raouf Hassanov et Mme Nigar Odjagova, sont venus le 10 avril au bureau d’enregistrement des faits d’état civil de l’arrondissement Nariman Narimanov de la ville de Bakou où ils ont déclaré avoir nommé leur enfant Mehriban notamment en l’honneur de Mme Mehriban Aliyeva.

Les parents ont noté que Mehriban Aliyeva, première dame d'Azerbaïdjan, est toujours sensible aux mères et aux enfants et ont exprimé leur gratitude au chef de l'État et à son épouse pour leur attention.

Séadet Ismaïlova, chef du bureau d’enregistrement des faits d’état civil, a présenté le certificat de naissance de Mehriban Hassanova, dix millionième citoyenne azerbaïdjanaise, à ses parents.