Un comité d’organisation a été mis en place pour la tenue de la 2e Sommet mondial des leaders religieux

Le Sommet se tiendra les 14 et 15 novembre 2019

Bakou, 11 avril, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a signé un décret portant mise en place d’un comité d’organisation pour la tenue de la 2e édition du Sommet mondial des leaders religieux à Bakou.

Conformément au décret, ce Comité d’organisation, présidé par le vice-Premier ministre Ali Ahmadov et composé de 19 membres, est chargé de préparer un plan d’actions sur le déroulement de la 2e édition de Bakou du Sommet mondial des leaders religieux.

La 2e édition dudit sommet se déroulera les 14 et 15 novembre 2019.

La tenue du prochain sommet international à Bakou dans le cadre des cérémonies relatives au 70e anniversaire de naissance du cheïkh-ul-islam Allahchukur Pashazadé, la discussion des processus ethniques et religieux complexes en cours dans les différentes régions du monde et des défis contemporains du monde globalisé, avec la participation de personnalités religieuses et publiques influentes, figurent parmi les questions d’actualité.