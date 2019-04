Hommage en l’honneur des martyrs

Bakou, 12 avril, AZERTAC

La présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko, s’est rendue le 12 avril à l’Allée des Martyrs où elle a rendu hommage à la mémoire des fils et des filles héroïques de la Patrie qui avaient sacrifié leur vie dans la lutte pour l’indépendance et la souveraineté de l’Azerbaïdjan, déposant une gerbe devant la flamme éternelle.

Elle a ensuite contemplé la vue sur la capitale azerbaïdjanaise du plus haut point de Bakou et a été informée de l’histoire de l’Allée des Martyrs et des travaux d’édification et d’aménagement en cours dans la ville.