Respecter l’intégrité territoriale, la souveraineté des Etats revêt une importance fondamentale pour l’Azerbaïdjan et la Chine

Pékin, 12 avril, AZERTAC

Respecter l’intégrité territoriale et la souveraineté des Etats revêt une importance fondamentale pour l’Azerbaïdjan et la Chine.

Cette opinion a été exprimée lors des rencontres que Hikmet Hadjiyev, chef du département de la politique étrangère de l’Administration présidentielle de la République d’Azerbaïdjan, avec Guo Yezhou, chef du département des relations extérieures du Comité central du Parti communiste chinois, Zhang Hanhui, vice-ministre des Affaires étrangères, Liang Jianquan, vice-président de l’Institut des affaires étrangères du peuple chinois.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur l'état actuel et les perspectives de la coopération dans divers domaines entre les deux pays.

Hikmet Hadjiyev a accordé au correspondant spécial de l’AZERTAC une interview exclusive sur les résultats de la visite.

« Les discussions que le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a menées avec le président chinois Xi Jinping et les autres hauts responsables de la République populaire de Chine, en marge de sa visite dans ce pays en 2015, ont joué un rôle important dans le développement des relations entre les deux pays et son entrée dans une nouvelle étape qualitative. Dans le cadre de la même visite, une déclaration conjointe a été signée pour développer et approfondir encore plus les relations d’amitié et la coopération, un mémorandum d'accord a été signé en matière de promotion conjointe de la création de la ceinture économique de la « Route de la soie » qui fait partie de la stratégie « Une ceinture, une route ». Tout cela a favorisé le développement de la relation azerbaïdjano-chinoise dans tous les domaines.

Dans le cadre de la présente visite, nous avons procédé à des échanges de vue sur le développement de nos relations dans les domaines politique, économique, humanitaire et autre, conformément à l’esprit du dialogue politique de haut niveau entre les deux pays. Les deux pays entretiennent d'étroites relations d'amitié et de partenariat. Le président Ilham Aliyev accorde une grande importance au développement des relations de l'Azerbaïdjan avec la Chine dans tous les domaines.

L'Azerbaïdjan soutient étroitement le projet « Une ceinture, une route », dont l'auteur est le président chinois. Nous pensons que dans le cadre de ce projet aussi il existe de grandes opportunités pour élargir encore davantage la coopération. Dans ce contexte, la coopération en matière de transport et de transit revêt une importance cruciale. L'Azerbaïdjan, qui dispose d'une grande infrastructure de transport reliée aux pays de la région, prend une part active à la création et au développement des corridors de transport. La partie chinoise souhaite avoir un nouvel accès aux marchés en empruntant ces corridors, notamment le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars.

L’Azerbaïdjan et la Chine ont des points de vue communs concernant les questions de politique étrangère. Les deux pays sont pour le règne de la Charte des Nations Unies, des normes et des principes du droit international dans les relations internationales. Respecter l’intégrité territoriale, la souveraineté des Etats revêt une importance fondamentale pour l’Azerbaïdjan et la Chine. L'Azerbaïdjan soutient fermement le principe d’une « seule Chine ». Nos homologues chinois ont souligné une fois de plus que la Chine soutenait l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Azerbaïdjan, ainsi que la résolution du conflit Haut-Karabagh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le cadre de ces principes et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce problème a également été reflété dans la déclaration commune adoptée par les chefs d’Etat des deux pays en 2015 », a conclu Hikmet Hadjiyev.