Les financiers militaires azerbaïdjanais et russes se rencontrent à Bakou

Bakou, 12 avril, AZERTAC

Une rencontre de travail sur l'échange d'expériences dans le domaine de la sécurité financière des forces armées s'est tenue à Bakou conformément au plan de coopération de 2019 entre les ministères de la Défense de l'Azerbaïdjan et de la Russie.

Lors de la rencontre, les responsables et les spécialistes des services financiers et budgétaires des ministères de la Défense des deux pays sont intervenus, ont procédé à un échange de vues et avancé des propositions sur l'application d’une expérience avancée.