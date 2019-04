Le système douanier du pays est doté d’équipements appliqués dans les pays avancés

Bakou, 15 avril, AZERTAC

Grâce à l’attention du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, le système douanier du pays a été doté d’équipements appliqués dans les pays avancés. L’Azerbaïdjan est parmi les rares pays, où des dispositifs à rayons X et des équipements modernes sont installés dans le système douanier à tous les points de passage frontaliers. Pourtant, le transit et l'importation des stupéfiants, comme un risque prévu, sont toujours soigneusement contrôlés, quel que soit le pays ou l'itinéraire emprunté. L’Etat azerbaïdjanais et le président Ilham Aliyev prêtent une attention particulière à ce domaine, a déclaré le colonel-général Safar Mehdiyev, président du Comité national des Douanes de la République d’Azerbaïdjan, lors d’un point de presse organisé en marge de la XXXVIe Conférence internationale sur la répression des drogues qui a débuté le 15 avril à Bakou.

Safar Mehdiyev a déclaré que les points de passage frontaliers des douanes, ainsi que tous les organismes du gouvernement, sont entièrement équipés d'équipements modernes. Nous réalisons ces projets avec le soutien de l’Association contre la drogue et des États-Unis. Grâce à l’attention et le soutien du chef de l’État, les appareils et équipements à rayons X les plus modernes sont importés dans notre pays pour être installés aux points de passage frontaliers. Dans le même temps, le renforcement du potentiel, l’attribution au Centre de cynologie du Comité le statut de Centre régional de l’Organisation mondiale des douanes et d’autres mesures réussies apportent leurs fruits. Ce n'est pas par hasard que nos chiens dressés ont identifié la quasi-moitié de 1,7 à 1,8 tonne de drogues révélées au cours de l'année.