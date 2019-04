Communiqué de presse du Ministère des Affaires étrangères sur la réunion de Moscou des chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise et arménienne

Bakou, 15 avril, AZERTAC

Le ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan, Elmar Mammadyarov, et le ministre des Affaires étrangères de la République d’Arménie, Zohrab Mnatsakanian, se sont rencontrés ce lundi à Moscou, en présence de Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, et des co-présidents du Groupe de Minsk de l’OSCE Stéphane Visconti (France), Igor Popov (Russie), Andrew Schofer (Etats-Unis), ainsi que du représentant personnel de la Présidence en exercice de l’OSCE, Andrzej Kasprzyk, lit-on dans un communiqué du Ministère des Affaires étrangères d’Azerbaïdjan sur la réunion de Moscou des chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise et arménienne.

«Pendant la réunion, un large échange de vues a eu lieu sur les questions principales concernant le règlement du conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. A cet égard, les perspectives de faire avancer le processus de négociations sur le conflit, en tenant compte des résultats de la rencontre du président de la République d’Azerbaïdjan et du premier ministre de la République d’Arménie, tenue le 29 mars dernier à Vienne, ont été envisagées.

Les ministres ont également échangé sur les mesures visant à réduire les tensions dans la zone de conflit, ainsi que sur l’activité conjointe possible dans le domaine humanitaire. Ils ont par ailleurs exprimé leur consentement lié aux mesures pratiques afin d’établir des contacts humains, y compris l’organisation des visites réciproques des journalistes. Les participants de la réunion ont convenu de poursuivre les contacts dans un proche avenir.

Enfin, a été adopté le communiqué conjoint des ministres des Affaires étrangères d’Azerbaïdjan, d’Arménie et de Russie, ainsi que des coprésidents de l’OSCE», stipule le communiqué.