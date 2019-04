Le remplissage du tronçon de TANAP depuis Eskisehir jusqu’à la frontière grecque est lancé

Bakou, 16 avril, AZERTAC

Le remplissage du tronçon du gazoduc transanatolien (TANAP) depuis Eskisehir jusqu’à la frontière grecque est lancé.

99,5% des travaux de construction dans le cadre de la deuxième phase de TANAP, visant à acheminer le gaz naturel azerbaïdjanais vers l’Europe, se sont terminés. La construction du tronçon onshore du gazoduc s’est déjà achevée. Ce gazoduc sera prêt à être connecté à celui transadriatique (TAP) avant la fin de l’année.

Pour rappel, la cérémonie officielle d’inauguration du Corridor gazier Sud a eu lieu le 29 mai dernier au terminal de Sangatchal. Le gazoduc transanatolien (TANAP) a été mis en service le 12 juin 2018 à Eskisehir, en Turquie. Le transport du gaz en Turquie a été lancé le 30 juin dernier. L’Europe obtiendra le premier gaz azerbaïdjanais d’ici 2020.

Depuis le 30 juin dernier jusqu’au 28 février dernier, 1 milliard 250 millions de m3 de gaz ont été transportés via TANAP vers la Turquie. Ce volume sera de 2 milliards de m3 cette année, de 4 milliards de m3 en 2019. La capacité actuelle du gazoduc est de 16 milliards de m3 et il est prévu de porter ce volume à 31 milliards de m3.

Considérée comme la plus grande chaîne de gazoducs en construction dans le monde entier, le Corridor gazier Sud, long d'environ 3500 km, se compose du gazoduc du Caucase du Sud, du gazoduc transanatolien (TANAP) et de celui Transadriatique (TAP) qui devront acheminer le gaz extrait du gisement de Chahdeniz-2 de l’Azerbaïdjan vers la Turquie et puis vers l’Europe. A l’étape initiale, 6 milliards de m3 de gaz azerbaïdjanais seraient acheminés vers la Turquie et 10 milliards de m3 vers l’Europe.

Les actionnaires du projet TANAP sont les suivants : la SAF Corridor gazier Sud (51%), STEAŞ (7%), BOTAS (30%) et BP (12%).