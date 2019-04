Le gisement d’Umid est la plus grande découverte des géologues de la SOCAR pendant l’indépendance de l’Azerbaïdjan

Bakou, 16 avril, AZERTAC

Le gisement d’Umid est la plus grande découverte des géologues de la SOCAR pendant la période d’indépendance de l’Azerbaïdjan, a déclaré Rövneg Abdoullayev, président de la SOCAR.

« Malgré son emplacement dans une structure géologique assez compliquée, nos foreurs ont surmonté tous les obstacles naturels dans ce puits. Nos foreurs ont mis en service avec succès le puits le plus productif de la SOCAR, d’une profondeur de plus de 6800 mètres. La production potentielle de ce puits productif est estimée à 900 millions de m3 par an », a-t-il précisé.