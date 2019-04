Une réunion de travail azerbaïdjano-autrichienne a eu lieu à Bakou

Bakou, 16 avril, AZERTAC

Le Fonds de promotion de l’exportation et des investissements en Azerbaïdjan (AZPROMO) a organisé, avec le soutien du Ministère de l’Economie, une réunion de travail azerbaïdjano-autrichienne à Bakou.

Plus de 20 entrepreneurs autrichiens opérant dans les domaines de l’énergie, de la construction automobile, des TIC, de l’alimentation, dans les secteurs bancaire et pharmaceutique ont été présents à la réunion, a-t-on appris auprès de l’AZPROMO.

Youssif Abdoullaïev, directeur intérimaire de l'AZPROMO, a donné des informations détaillées sur le climat propice aux affaires et investissements créé en Azerbaïdjan et a invité les hommes d'affaires autrichiens à bénéficier de ces opportunités et à coopérer activement avec les entrepreneurs azerbaïdjanais.

Georg Karabaczek, représentant chargé des relations économiques extérieures de la Chambre économique fédérale d’Autriche pour la Turquie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie, a souligné l'importance de la réunion dans le renforcement des liens entre les milieux d'affaires, marquant que l'objectif de la visite était de développer les liens entre les entrepreneurs azerbaïdjanais et autrichiens, de prendre connaissance des opportunités d’investissement et du climat d’affaires en Azerbaïdjan.

Les participants ont assisté à une présentation consacrée aux opportunités d'investissement en Azerbaïdjan.

Enfin, les entrepreneurs autrichiens ont trouvé les réponses aux questions qui les intéressaient.