Le développement de la coopération azerbaïdjano-polonaise au menu des discussions

Bakou, 17 avril, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, a rencontré mardi soir, en marge de sa visite officielle en Pologne, le président du Sejm polonais, Marek Kuchcinski.

Le président du Sejm a rappelé la visite officielle du ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères en Pologne en avril 2017, a souligné que ce genre de visites contribuaient à développer encore plus la coopération mutuellement bénéfique entre la Pologne et l'Azerbaïdjan. Abordant l'importance de la dimension parlementaire de la coopération entre les deux pays, le président du Sejm a souligné que l’activité des groupes parlementaires d'amitié dans les deux pays, a noté que l’organisation des réunions régulières de ces groupes étaient importantes pour faire avancer les relations existantes.

Elmar Mammadyarov s’est dit satisfait de la coopération existant entre les deux pays, y compris l'état actuel des relations interparlementaires. Le ministre a transmis les vœux du président du parlement azerbaïdjanais à Marek Kuchcinski. Elmar Mammadyarov a donné des informations détaillées sur les projets énergétiques et d’infrastructure réalisés dans la région avec l’initiative et la participation de l’Azerbaïdjan, notamment le Corridor gazier Sud, ainsi que et le corridor de transport Sud-Ouest.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur la participation dans le cadre du Partenariat oriental de l'Union européenne (UE). Elmar Mammadyarov a déclaré que la Pologne était l'un des principaux partenaires de l'Azerbaïdjan parmi les pays membres de l'UE.

En abordant l'importance du Partenariat oriental, le président du Sejm a déclaré qu’il était important d’amplifier la coopération dans différents domaines au sein de l'Assemblée parlementaire Euronest.

Le ministre azerbaïdjanais a informé le président du Sejm de l'état actuel du processus de négociations sur le règlement du conflit du Haut-Karabagh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, une grave menace pour la paix et la sécurité dans la région. Il a souligné l’importance du règlement rapide du conflit en termes d’assurance de la paix, du développement durable et de la prospérité dans la région.

Le ministre des Affaires étrangères Elmar Mammadyarov a invité le président du Sejm polonais à effectuer une visite en Azerbaïdjan.