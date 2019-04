L’Azerbaïdjan et la Chine signent un accord sur la coopération en matière d’aide technique

Bakou, 17 avril, AZERTAC

La République d’Azerbaïdjan et la République populaire de Chine ont signé un accord sur la coopération en matière d’aide technique au Conseil des ministres ce mercredi.

Le document a été signé par Ali Ahmedov, vice-Premier ministre azerbaïdjanais, et Wei Jinghua, ambassadeur de Chine en Azerbaïdjan.

A.Ahmedov a abordé le développement de la coopération entre les deux pays. Il a dit que des discussions sur le développement de cette coopération étaient menées lors des visites réciproques de haut niveau. Le vice-Premier ministre a souligné que la Chine soutenait l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan et l’Azerbaïdjan, pour sa part, soutenait sans équivoque la politique d’une seule Chine.

Le diplomate a dit que la Chine et l’Azerbaïdjan étaient des pays amis et partenaires. Rappelant la visite du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev en Chine en 2015, Wei Jinghua a mis en valeur l’importance des documents sur la coopération signés par les chefs d’Etat des deux pays lors de cette visite. Il a souligné que la coopération azerbaïdjano-chinoise se développait dans les domaines politique, économique et culturel.