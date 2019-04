La Pologne souhaite développer la coopération énergétique avec l’Azerbaïdjan

Bakou, 17 avril, AZERTAC

En marge de sa visite en Pologne, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Elmar Mammadyarov s’est entretenu avec son homologue polonais Jacek Czaputowicz.

D’abord, les chefs de la diplomatie ont eu un entretien en tête-à-tête, élargi ensuite aux membres des délégations.

Elmar Mammadyarov a donné des informations détaillées sur le processus de négociations concernant le règlement du conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, mettant en valeur l’importance de la résolution de ce problème conformément aux principes du droit international et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU.

Soulignant la nécessité du retrait des troupes arméniennes des territoires occupés de l’Azerbaïdjan, Elmar Mammadyarov a remercié la partie polonaise de soutenir l’intégrité territoriale et la souveraineté de son pays.

Abordant les projets d’énergie et d’infrastructure effectués à l’initiative et avec la participation de l’Azerbaïdjan, le ministre a souligné l’importance du Corridor gazier Sud. Il a également parlé de l’Itinéraire transcaspien de transport et du corridor de transport sud-ouest, ajoutant que l’Azerbaïdjan coopérait avec la Pologne en ce sens et était intéressé par l’approfondissement de ces liens.

Pour sa part, Jacek Czaputowicz a hautement apprécié l’état actuel des relations entre les deux pays. Il a souligné que la Pologne soutenait la coopération de l’UE avec les pays du Partenariat oriental, notant que son pays était intéressé par le développement de la coopération avec l’Azerbaïdjan dans le secteur énergétique.

Les discussions ont porté sur l’échange de visites réciproques, l’augmentation du chiffre d’affaires et l’élargissement de la base juridico-contractuelle.

Un large échange de vues a eu lieu sur d’autres questions d’intérêt commun.

A l’issue de l’entretien, les ministres ont tenu une conférence de presse conjointe.