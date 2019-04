Une cérémonie de plantation d’arbres organisée à Varsovie en l’honneur du centenaire de l’indépendance de l’Azerbaïdjan et de la Pologne

Bakou, 17 avril, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, a pris part, en marge de son déplacement en Pologne, à la cérémonie de plantation d’arbres en l’honneur du centenaire de l’indépendance de l’Azerbaïdjan et de la Pologne dans le parc Jozef Polinski à Varsovie.

Dans le parc Jozef Polinski, un monument avait été érigé par le gouvernement azerbaïdjanais en hommage aux hommes ayant lutté pour l'Azerbaïdjan et la Pologne indépendants. Ce avait été érigé en hommage au général Matzej Sulkewitz, d’origine polonaise, chef d’état-major des armées azerbaïdjanaises (dans les années 1918-1920), et à Veli bey Yadigar, d’origine azerbaïdjanaise, colonel de l’Armée de la République de Pologne et de l’Armia Krajowa.