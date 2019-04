La coopération azerbaïdjano-pakistanaise au cœur des discussions

Islamabad, 18 avril, AZERTAC

L’ambassadeur d’Azerbaïdjan au Pakistan, Ali Alizadé, a rencontré Shafqat Mahmood, ministre fédéral de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’histoire nationale et du patrimoine littéraire de ce pays.

Lors de la rencontre, les parties ont souligné que l’Azerbaïdjan et le Pakistan coopéraient dans les domaines de la formation, de l’éducation et du patrimoine national, ajoutant que les deux pays se soutenaient toujours au sein des organisations internationales et régionales. L’accent a été mis sur l’importance de l’augmentation des projets communs et des visites réciproques.

Rappelant sa visite en Azerbaïdjan, Shafqat Mahmood a dit que l’Azerbaïdjan se développait rapidement. Il a souligné l’importance du développement des liens amicaux et fraternels avec ce pays et de la poursuite de la confiance existante entre les deux Etats.