Le commandant de l’Ecole militaire supérieure d’Azerbaïdjan a eu une série de rencontres en Turquie

Bakou, 18 avril, AZERTAC

En marge de son déplacement en Turquie à l’occasion des compétitions sportives amicales organisées entre les établissements d’enseignement militaire de l’Azerbaïdjan, de la Turquie et de la Géorgie, le commandant de l’Ecole militaire supérieure d’Azerbaïdjan, le major-général Fuzouli Salahov, a rencontré le général d’armée Yasar Guler, chef d’état-major des armées turques, le général d’armée Umit Dundar, commandant de l’Armée de terre, et le général Ismail Guzeller, commandant de l’Ecole militaire de l’Armée de terre turque, a-t-on appris auprès du Ministère de la Défense.

Au cours des rencontres, les parties ont procédé à un échange de vues sur l'état actuel et les perspectives de développement de la coopération dans le domaine de l'éducation militaire entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, ainsi que l'organisation des visites réciproques de membres du corps enseignant et professoral des établissements d'enseignement militaire des deux pays.