Le Comité exécutif de l’OANA se réunit sous la présidence de l’AZERTAC à Hanoï

Hanoï, 19 avril, AZERTAC

La 44e réunion du Comité exécutif de l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA), organisée par l’agence vietnamienne VNA, a débuté aujourd’hui à Hanoï sous la présidence de l’AZERTAC.

Le vice-Premier ministre vietnamien Vu Duc Dam, le ministre vietnamien l’Information et des Communications Nguyen Manh Hung et les délégations, présents à la réunion, ont visité une exposition de photos présentées par les agences de presse membres de l’OANA. Les invités officiels ont également pris connaissance des photos présentées par l'AZERTAC.

L'hymne national du Vietnam a retenti et une vidéo consacrée à ce pays a été projetée lors de la cérémonie d'ouverture de la réunion.

Dans son intervention, le directeur général de l’agence vietnamienne VNA Nguyen Duc Loi s’est dit confiant que la tenue à Hanoï de la réunion du Comité exécutif de l’OANA contribuerait au développement de cette organisation. Il a remercié l’AZERTAC, présidente de l’OANA, d’avoir apporté son soutien à l’organisation de la réunion.

Ensuite, le vice-Premier ministre vietnamien Vu Duc Dam a pris la parole. Il a dit que les médias modernes étaient confrontés à de sérieux défis à l’ère de développement des technologies de l’information. Il a estimé que seuls les médias fondés sur les valeurs du journalisme pourraient faire face à ces défis. A cet égard, évoquant l'importance du développement de l'OANA, le vice-Premier ministre a souligné que les efforts déployés en ce sens par président de l’organisation Aslan Aslanov et l'AZERTAC en tant que présidente.

Aslan Aslanov, président de l’OANA, président du Conseil d’administration de l’AZERTAC, a salué les participants et a remercié le gouvernement vietnamien, le vice-Premier ministre et l’agence VNA pour l’excellente organisation de la réunion.

Le président de l’OANA a mis en valeur l’importance de la coopération entre les organisations médiatiques à l’époque contemporaine, soulignant que l’AZERTAC, en tant qu’agence assumant la présidence du Congrès mondial des agences de presse et de l’OANA, contribuait à améliorer encore davantage les activités des deux organisations. De ce point de vue, trois facteurs, tels que les mécanismes de coopération efficaces, les innovations et le partage d'expériences sont toujours au centre de l’attention.

« L'adaptation aux innovations modernes est un facteur important. En même temps, il est de notre devoir de conserver les traditions journalistiques. Nous sommes obligés de déployer des efforts réguliers pour assurer toujours l’exactitude de l’information, l’objectivité et l’impartialité, à l’époque où les médias en ligne et les réseaux sociaux sont très répandus, les tendances telles que les fausses nouvelles gagnent du terrain. L’OANA, qui regroupe les principales agences de presse de la région, peut devenir une plateforme puissante pour trouver des solutions décisives à ces défis. Pour ce faire, il est donc nécessaire d’appliquer les innovations sans s’attarder, moderniser encore plus l’organisation, de créer des mécanismes d’échange d’informations encore plus rapides », a souligné Aslan Aslanov.

Il est à noter que la 44e réunion du Comité exécutif de l’OANA durera jusqu’au 20 avril.

Les dirigeants et représentants des agences de presse telles que Anadolu (Turquie), TASS (Russie), AAP (Australie), Yonhap (Corée du Sud), WAM (Emirats arabes unis), Xinhua (Chine), Antara (Indonésie), Bernama (Malaisie), IRNA (Iran), Kyodo (Japon), etc. ont été présents à la réunion.

Les gagnants du Prix d'excellence seront annoncés lors de la réunion qui se concentrera sur les problèmes actuels de l'OANA, les défis auxquels sont confrontés les médias, la lutte contre les fake news, la vérification des faits et les problèmes auxquels sont confrontées les agences.

La réunion poursuit son travail.