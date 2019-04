Washington : une rencontre dans la Chambre de commerce Etats-Unis – Azerbaïdjan VIDEO

Washington, 19 avril, AZERTAC

L’assistant de la première vice-présidente azerbaïdjanaise pour les affaires économiques, Emin Husseynov, a rencontré les entreprises membres et les organisations partenaires de la Chambre de commerce Etats-Unis – Azerbaïdjan à Washington.

Natig Bakhychov, directeur exécutif de la Chambre de commerce Etats-Unis – Azerbaïdjan, a remercié Emin Husseynov pour sa rencontre avec les membres de ladite chambre.

Chapour Ensari, membre du Conseil d'administration de la Chambre de commerce américano-azerbaïdjanaise, a donné des informations sur l’histoire de la chambre, a abordé le rôle de cette institution dans les liens bilatéraux entre les deux pays.

Dans son interview, Emin Husseynov a noté que les relations de coopération et de partenariat entre l’Azerbaïdjan et les Etats-Unis s’étaient élargies, soulignant l’importance des visites réciproques en termes d’approfondissement des liens et de discussion des perspectives de coopération économique.

Evoquant les conditions très favorables créées en Azerbaïdjan pour l’activité des entreprises étrangères, Emin Husseynov a indiqué qu’il existait en Azerbaïdjan un climat propice pour les sociétés américaines. Il a fait savoir que le premier forum sur l’agriculture Illinois-Azerbaïdjan, tenu du 3 au 5 avril à Chicago, avait eu une importance particulière en termes de développement des liens économiques de l’Azerbaïdjan avec les Etats américains.

L’assistant de la première vice-présidente azerbaïdjanaise pour les affaires économiques a mis en valeur l’importance particulière de l’éducation dans le développement des relations en matière d’économie et d’affaires.