L’Assemblée parlementaire de la CEI a tenu sa 49e réunion plénière à Saint-Pétersbourg

Saint-Pétersbourg, 19 avril, AZERTAC

La 49e réunion plénière de l’Assemblée parlementaire de la CEI s’est tenue le 19 avril à Saint-Pétersbourg.

L'Azerbaïdjan a été représenté à la réunion par une délégation parlementaire présidée par Ogtay Assadov, président du Milli Medjlis. Les délégations parlementaires de l'Assemblée parlementaire de la CEI, des membres des commissions permanentes, des savants et des experts ont été présents à la réunion.

Le président du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matvienko, a déclaré que 11 actes législatifs et recommandations modèles des commissions permanentes des affaires juridiques, des affaires économiques et financières, de la science et l'éducation de la CEI feraient l’objet d’un examen. Les documents approuvés ont été soumis aux organes législatifs des Etats membres de la Communauté pour être utilisés dans la législation nationale des pays de la CEI.

La commission mixte sur la sécurité et les nouveaux défis et la lutte contre les menaces, la commission permanente des affaires politiques et de la coopération internationale et la commission permanente de la défense et de la sécurité ont tenu leurs réunions en marge de la plénière.

À la fin de l'événement, une conférence de presse a été organisée à l'intention des représentants des médias.