Leyla Abdoullayeva : Nous invitons le Ministère des Affaires étrangères d’Arménie à rejoindre les communiqués adoptés en format 3+2

Bakou, 19 avril, AZERTAC

Les interprétations du ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères sur les rencontres avec le côté arménien et/ou les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE et les mesures à prendre pour le règlement négocié du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh sont pleinement conformes aux communiqués communs adoptés en format 3+2. Ces communiqués soutiennent clairement la nécessité de préparer les populations des deux pays à la paix. Les dirigeants de l’Arménie doivent comprendre que le statu quo actuel est inadmissible, n’est pas tenable et ce processus ne peut pas durer éternellement. C’est ce qu’a déclaré la porte-parole du Ministère des Affaires étrangères d’Azerbaïdjan Leyla Abdoullayeva lors d’une interview aux journalistes.

«Nous invitons le Ministère des Affaires étrangères d’Arménie à rejoindre les communiqués adoptés en format 3+2 et à être plus pragmatique, ainsi qu’à faire confiance et apporter son soutien à l’activité des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE.

Si le côté arménien parle de l’établissement de la confiance et de la création de la sincérité dans les négociations, alors ils doivent aussi œuvrer, comme le côté azerbaïdjanais, pour créer une confiance mutuelle et donner des explications appropriées. Dans le même temps, ils doivent rejoindre les efforts déployés pour l’établissement de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région», a-t-elle précisé.