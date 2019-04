Le Premier ministre vietnamien a reçu un groupe de participants de la réunion du Comité exécutif de l’OANA

Hanoï, 19 avril, AZERTAC

Le Premier ministre de la République socialiste du Vietnam, Nguyên Xuân Phuc, a reçu ce vendredi un groupe de participants de la réunion du Comité exécutif de l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA).

Pendant la rencontre avec la délégation conduite par Aslan Aslanov, président de l’OANA et du Conseil d’administration de l’AZERTAC, le Premier ministre a indiqué l’importance de cette organisation dans l’espace de l’information régional. Il a fait savoir que comme une source d’information fiable, les agences membres de l’OANA avaient une grande importance dans la lutte contre les informations inexactes au moment où les fausses nouvelles gagnaient du terrain et a salué leurs activités en ce sens.

Aslan Aslanov a remercié le Premier ministre, le gouvernement vietnamien et l’agence VNA pour l’organisation de haut niveau de la réunion et l’hospitalité réservée. Il a souligné que créée sous les auspices de l’UNESCO et réunissant les principales agences de presse des pays de l’Asie-pacifique, l’OANA augmentait son prestige d’année en année, se présentait comme une organisation conservant les valeurs journalistiques. La coopération étroite entre les agences membres crée de grandes opportunités pour faire reconnaître les traditions des peuples, de transmettre plus facilement à la communauté internationale les innovations économiques, politiques et culturelles dans les pays de l’Asie-Pacifique.

Évoquant le haut niveau des relations bilatérales entre l’agence de presse vietnamienne et l’AZERTAC, Aslan Aslanov a parlé avec plaisir du rôle du développement de cette coopération pour fournir de façon opérationnelle des informations objectives aux peuples vietnamien et azerbaïdjanais.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a dit que le Vietnam accordait une grande importance aux relations avec l’Azerbaïdjan, les liens des deux pays se développaient progressivement. Il a souligné la possibilité de l’ouverture des vols directs entre Hanoï et Bakou. Le Premier ministre a noté que les Vietnamiens ayant fait leurs études en Azerbaïdjan occupaient actuellement des postes importants dans les organismes d’Etat et de gouvernement du Vietnam et ils apportaient leurs contributions au renforcement des relations entre les deux pays.

Enfin, un échange de vues a eu lieu sur le développement du media moderne, la lutte contre les fausses nouvelles, les moyens d’utiliser efficacement les technologies innovantes, l’application de l’expérience avancée et d’autres questions actuelles.