Le président azerbaïdjanais adresse un message de condoléances à son homologue sri-lankais

Bakou, 22 avril, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a adressé un message de condoléances au président de la République démocratique socialiste de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, à la suite de la série d’attentats faisant de nombreux morts dans son pays.

« C’est avec une profonde émotion que nous avons appris la série d’explosions perpétrées dans votre pays, faisant de nombreux morts et blessés. Nous sommes très indignés face par cet acte terrible, condamnons fermement le terrorisme, soutenons les efforts de la communauté internationale dans lutte contre toutes ses formes », écrit le président azerbaïdjanais dans son message.

Le président azerbaïdjanais a présenté, en son nom personnel et au nom du peuple azerbaïdjanais, ses sincères condoléances au président et au peuple sri-lankais, et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés et aux sinistrés.