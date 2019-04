Reza Rahmani : Les relations azerbaïdjano-iraniennes sont basées sur la confiance mutuelle

Téhéran, 22 avril, AZERTAC

Les relations économiques et commerciales entre l’Azerbaïdjan et l’Iran se développent à un rythme croissant, a déclaré Reza Rahmani, ministre iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce, dans une interview accordée aux journalistes concernant les résultats de sa visite en Azerbaïdjan.

Il a fait savoir que les liens interétatiques avaient été portés au niveau de partenariat stratégique grâce à la volonté politique des chefs d’Etat des deux pays, ajoutant que les deux pays effectuaient des projets communs pour le développement du secteur hors hydrocarbures.

Le ministre a marqué que l’ouverture de l’usine de production d’autobus et de camions à Hadjigaboul serait fructueux pour les deux parties.

Reza Rahmani a souligné que ses rencontres de Bakou avaient été efficaces pour les deux parties.

Il a déclaré que les relations entre l’Azerbaïdjan et l’Iran, deux pays voisins et amis, étaient basées sur la confiance mutuelle. «L’Iran soutient l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Azerbaïdjan. L’Iran est intéressé par l’assurance de la paix et de la stabilité dans la région et mène sa politique en ce sens », a-t-il indiqué.