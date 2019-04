Rencontre des dirigeants des agences de presse AZERTAC et Yonhap à Hanoï

Hanoï, 22 avril, AZERTAC

Aslan Aslanov, président du Conseil d’administration de l’Agence de presse nationale d’Azerbaïdjan (AZERTAC) et de l’OANA, et Cho Sung-boo, dirigeant de l’agence sud-coréenne Yonhap, se sont entretenus en marge de la 44e réunion du Comité exécutif de l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA), organisée à Hanoï.

Pendant la rencontre, les parties ont jeté un coup d’œil sur les résultats d’une longue coopération, ont indiqué la dynamique positive des liens bilatéraux. Aussi, les dirigeants se sont félicités de la situation actuelle des relations et ont souligné la nécessité de les élargir et au niveau bilatéral et en format OANA.

Notant que les relations entre la Corée du Sud et l’Azerbaïdjan ainsi qu’entre l’agence Yonhap et l’AZERTAC se basaient sur l’amitié, Aslan Aslanov a évoqué son déplacement à Séoul, a ajouté qu’il y avait pris connaissance des activités de ses homologues sud-coréens et a souligné la signature d’un accord de coopération visant l’échange de nouvelles réciproque.

Le président du Conseil d’administration de l’AZERTAC a ensuite fait savoir que des dizaines de sociétés coréennes opéraient en Azerbaïdjan. Ayant invité son interlocuteur à Bakou, Aslan Aslanov a assuré que lors de sa visite en Azerbaïdjan, le dirigeant de Yonhap verra les produits coréens partout dans le pays : les véhicules sur les routes de Bakou, les appareils ménagers dans les bureaux des entreprises, les moyens de communication utilisés par les habitants etc.

Le dirigeant de Yonhap Cho Sung-boo a remercié le président de l’OANA pour l’invitation et s’est dit satisfait du haut niveau des liens entre les deux pays. Il a souligné la nécessité de redoubler les efforts afin de développer encore davantage la coopération entre les deux agences de presse amies. « A cet égard, il serait utile d’organiser les visites mutuelles des groupes composés des représentants des deux pays pour mener des échanges d’expériences et prendre connaissance des réalisations de leurs collègues », a-t-il ajouté.

Pour rappel, le Ve Congrès mondial des agences de presse et la XVIe Assemblée générale de l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA), co-organisés par la Fondation Heydar Aliyev et l’AZERTAC, a eu lieu les 16-18 novembre 2016 au Centre Heydar Aliyev à Bakou. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a prononcé un discours à la cérémonie d’ouverture conjointe. Ainsi, la présidence en 2016-2019 au Congrès mondial des agences de presse et à l’OANA est passée à l’AZERTAC.

Lors des réunions du Comité exécutif de l’OANA tenues sous la présidence de l’AZERTAC à Beyrouth, Téhéran et Hanoï, les discussions fructueuses ont porté sur l’amélioration de l’activité de cette organisation, les problèmes actuels des médias modernes, notamment les tâches à réaliser dans la lutte contre les fausses nouvelles. Tout cela a contribué à la modernisation de l’organisation et à l’amélioration de la fonctionnalité de son site Internet.