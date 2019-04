Le président Ilham Aliyev présente ses félicitations au président élu ukrainien Volodymyr Zelensky

Bakou, 22 avril, AZERTAC

Le président Azerbaïdjanais Ilham Aliyev a envoyé une lettre de félicitations au président élu ukrainien Volodymyr Zelensky.

Dans sa lettre de félicitations, le chef de l’Etat souligne que l’Azerbaïdjan et l’Ukraine sont liés par les relations amicales ayant des riches traditions. « Je suis convaincu que nos relations interétatiques qui reflètent clairement ces traditions, notre coopération bilatérale et multilatérale continueront de se développer et se renforcer conformément aux intérêts de nos peuples», stipule la lettre de félicitations.

Le président Ilham Aliyev a souhaité une excellente santé, plein bonheur à Volodymyr Zelensky, ainsi que plein succès dans ses fonctions futures en faveur du bien-être du peuple ukrainien ami.