Les pilotes militaires azerbaïdjanais entament des vols à bord des avions Super Mushshak, L-39 et de l’hélicoptère Mi

Bakou, 22 avril, AZERTAC

L’Armée de l’air azerbaïdjanaise poursuit les entraînements intensifs en vue d’améliorer le professionnalisme des pilotes militaires.

Les jeunes pilotes militaires, ayant théoriquement maîtrisé les particularités techniques et les capacités de vol des avions d’entraînement de type Super Mushshak et L-39 et ayant passé les sessions de formation pertinentes sur les simulateurs, se sont mis à accomplir des vols d’entraînement pratiques à bord de ces engins et des hélicoptères polyvalents de type Mi.