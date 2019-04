La Grande Assemblée nationale turque célèbre ses 99 ans

Ankara, 23 avril, AZERTAC

Des festivités ont été organisées partout dans le pays à l'occasion du 99e anniversaire de la création de la Grande Assemblée nationale de Turquie et du 23 avril, fête de la souveraineté nationale et de l'enfance.

Les rues et les places sont habillées en rouge et or pour les festivités, des vacances de fête ont été annoncées dans le pays. Des festivités pour les enfants ont été organisées dans les écoles secondaires.

Le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Mustafa Şentop, des représentants d'État et de gouvernement, des dirigeants politiques et le ministre de l'Education nationale Ziya Selçuk, ainsi que des écoliers ont visité l’Anitkabir, mausolée abritant la tombe du grand Mustafa Kemal Ataturk.