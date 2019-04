Le 4e Forum transcaspien aura lieu à Washington

Washington, 24 avril, AZERTAC

Le Centre politique de la Caspienne et la Chambre de commerce des Etats-Unis organiseront conjointement avec les ambassades d’Azerbaïdjan, d’Afghanistan, de Géorgie, du Kazakhstan, de Turquie, du Turkménistan et d’Ouzbékistan, le 4e Forum transcaspien à Washington les 22 et 23 avril.

Le forum rassemble les leaders politiques et les chefs d'entreprise des Etats-Unis, ainsi que les représentants des pays du corridor transcaspien pour la discussion de l’augmentation du partenariat stratégique et des opportunités en matière d’affaires, de commerce et d’investissement.