Bakou, 24 avril, AZERTAC

L'écurie Renault bénéficiera de nouveautés dans le package à appui moyen qui sera utilisé lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2019 de F1, a annoncé Nick Chester, directeur technique châssis de l'écurie française.

«Nico et Daniel sont de grands pilotes et la monoplace est actuellement suffisamment performante pour se positionner en tête du peloton. À Shanghai, Daniel était beaucoup plus satisfait de l’équilibre et les changements que nous avons apportés à la voiture l’ont aidé sur les freinages et la suspension. Nous avons fait un pas en avant en Chine, mais il en reste beaucoup à faire», a-t-il expliqué.

«La principale modification de la R.S.19 concerne le package aérodynamique à appuis moyen avec de nouveaux ailerons à l’avant et à l’arrière ainsi qu’une petite évolution des pontons», a ajouté Nick Chester.