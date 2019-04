Les entreprises azerbaïdjanaises et chinoises signent des accords de 821 millions de dollars à Pékin VIDEO

Pékin, 24 avril, AZERTAC

Les entreprises azerbaïdjanaises et chinoises ont signé dix accords d’une valeur totale estimée à 821 millions de dollars dans différents domaines en marge du forum international «Une ceinture, une route» qui se déroulera à Pékin.

Ayant pris la parole à la cérémonie de signature, Chanin Moustafayev, ministre azerbaïdjanais de l’Economie et coprésident de la Commission intergouvernementale sur la coopération commercio-économique Azerbaïdjan-Chine, a noté que la volonté politique et les relations amicales des chefs d’Etat étaient la principale force motrice dans le développement de la coopération entre les deux pays.

Notant que l’Azerbaïdjan était l’un des premiers pays ayant contribué à l’initiative «Une ceinture, une route» lancée par la Chine, le ministre a noté que la participation du président Ilham Aliyev au 2e forum international «Une ceinture, une route» était une parfaite illustration du soutien et de l’importance que l’Azerbaïdjan accorde à cette initiative.

Il a fait savoir que l’Azerbaïdjan était le principal partenaire commercial de la Chine dans la région du Caucase du Sud. Car, l’Azerbaïdjan a une part de 43% dans le commerce de la Chine avec les pays du Caucase du Sud.

Ch.Moustafayev a précisé que les entreprises chinoises avaient investi plus de 800 millions de dollars en Azerbaïdjan. Ce dernier a investi à son tour 1 milliards 700 millions de dollars dans l’économie chinoise.

Luo Weidong, directeur général du Département des affaires eurasiatiques du Ministère du Commerce de la Chine, coprésident de la Commission intergouvernementale sur la coopération commercio-économique Chine-Azerbaïdjan, a souligné que le mémorandum d’accord sur la promotion conjointe de la construction de la Ceinture économique de la Route de la Soie entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République populaire de Chine avait déterminé les tendances pour développer encore davantage les liens commerciaux et économiques.

Assurant que la coopération commerciale et économique sino-azerbaïdjanaise avait un grand potentiel et un bon avenir, Luo Weidong a noté que son pays avait l’intention d’augmenter davantage l’importation des produits chimiques et industriels, d’approfondir la coopération avec l’Azerbaïdjan dans les domaines de l’agriculture, dans la création de la Route de la Soie sur Internet et le développement du commerce électronique de la Route de la Soie.