Xi Jinping : L’Azerbaïdjan est l’un des principaux partenaires de la Chine pour la coopération dans l’espace eurasien

Bakou, 24 avril, AZERTAC

L’Azerbaïdjan est l’un des principaux partenaires de la Chine pour la coopération dans l’espace eurasien, a déclaré le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, lors de sa rencontre avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

«Le côté azerbaïdjanais et vous-même accordez une grande attention au développement des relations sino-azerbaïdjanaises, à la mise en œuvre conjointe de l’initiative «Une ceinture, une route». Nous l’apprécions hautement. Vous faites également partie de ceux qui se sont exprimés premièrement sur la mise en œuvre du projet «Une ceinture, une route» et ont participé activement dans cette affaire», a estimé Xi Jinping.

Le président chinois a noté que l’Azerbaïdjan se situait sur la grande Route de la Soie et était un partenaire imminent dans le rétablissement de cette route. «Notre coopération a déjà porté ses fruits et elle a apporté des bénéfices réels à nos peuples. Je suis prêt à continuer avec vous à réaliser avec nos efforts conjoints le projet «Une ceinture, une route», à approfondir toujours la coopération mutuellement bénéfique dans tous les domaines pour le développement et la prospérité communs», a-t-il précisé.

Xi Jinping a fait savoir que le président Ilham Aliyev était un vieil ami du peuple chinois, qu’il déployait toujours des efforts pour le développement des relations sino-azerbaïdjanaises et de la coopération dans tous les domaines. «Je salue cela et je suis prêt à rester en étroit contact avec vous, à développer ensemble les relations bilatérales. Pour sa part, le Parti communiste chinois est disposé à intensifier les relations avec le Parti Nouvel Azerbaïdjan, à échanger des expériences en matière d'administration publique et à renforcer la confiance mutuelle entre les deux pays», a-t-il ajouté.