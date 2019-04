Les villes de Nakhtchivan et de Veliko Tarnovo se sont jumelées

Veliko Tarnovo, 24 avril, AZERTAC

Un accord sur l’établissement des relations de coopération et de jumelage a été signé la semaine dernière entre le Pouvoir exécutif de la ville de Nakhtchivan et la municipalité de Veliko Tarnovo, capitale historique et spirituelle de la Bulgarie. Selon l’accord, les villes de Nakhtchivan et de Veliko Tarnovo se sont déclarées jumelées.

L’ambassadrice d’Azerbaïdjan en Bulgarie Narguiz Gourbanova a participé à l’ouverture de l’exposition de photos «Les perles d’Azerbaïdjan», organisée à Veliko Tarnovo à l’occasion du 95e anniversaire de la République autonome du Nakhtchivan. Les photos reflétant l’histoire, la culture et le potentiel touristique des villes de Bakou et de Nakhtchivan y sont exposées.

Mme Gourbanova a pris parole à la cérémonie d’ouverture de l’exposition et a parlé de l’histoire du Nakhtchivan.

En marge de son déplacement, l’ambassadrice Narguiz Gourbanova a tenu des entretiens avec Lubomira Popova, gouverneur de la province de Veliko Tarnovo, Daniel Panov, maire de la ville de Veliko Tarnovo, et Hristo Bondjolov, recteur de l’Université de Veliko Tarnovo.

Un accord de coopération a été conclu entre l’Université slave de Bakou et l’Université de Veliko Tarnovo.