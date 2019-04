Perviz Chahbazov: TANAP et TAP contribuent à l’assurance de la sécurité énergétique et à la coopération mutuellement bénéfique dans une large géographie

Bakou, 25 avril, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de l’Energie Perviz Cahbazov a prononcé des discours sur le Partenariat énergétique «Une ceinture, une route».

Selon le Ministère de l’Energie, P.Chahbazov a participé à la cérémonie d’inauguration du Partenariat énergétique «Une ceinture, une route», organisée dans la cadre du 2e forum international «Une ceinture, une route» en Chine. Le ministre a qualifié de plateforme globale de coopération le partenariat énergétique «Une ceinture, une route» et a dit que ce nouveau modèle de coopération couvrait les ressources énergétiques à grande échelle, les infrastructures, les technologies et les opportunités d’investissement.

Le ministre a également parlé de la participation de l’Azerbaïdjan, devenu un important centre de transport, de logistique et d’énergie, ainsi que contribuant à la coopération internationale avec ses projets d’énergie et de communication, à l’initiative de la Ceinture économique de la Route de la soie. Il a porté à l’attention le rôle de la politique énergétique du pays dans la mise en œuvre des projets contribuant à la Ceinture économique de la Route de la soie. « Les oléoducs Bakou-Tbilissi-Ceyhan et Bakou-Supsa, le gazoduc Bakou-Tbilissi-Erzurum, ainsi que les gazoducs transanatolien et transadriatique (TANAP et TAP) dans le cadre du Corridor gazier Sud, qui constituent un composant énergétique du corridor de la Route de la soie sont des exemples contribuant à l’assurance de la sécurité énergétique, au bien-être social et à la coopération mutuellement bénéfique dans une large géographie», a ajouté le ministre azerbaïdjanais.

Il a également pris la parole à une session portant sur le thème « Les relations d’infrastructure». Lors de son intervention, le ministre a donné des informations détaillées sur le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars, du Port maritime international de Bakou, les projets d’infrastructure assurant le fonctionnement des corridors de transport Est-Ouest et Nord-Sud, ainsi que les oléoducs et les gazoducs. P.Chahbazov a abordé l’importance du Corridor gazier Sud, projet d’infrastructure géant en cours de réalisation.

Pour rappel, les bases du gazoduc TAP ont été jetées le 17 mai 2016 à Thessalonique, en Grèce. Le conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement a ratifié le 6 février le financement d'un montant de 1,5 milliard d'euros pour le gazoduc TAP qui passera à travers la Grèce, l'Albanie et sous la mer Adriatique avant de rejoindre les côtes de l'Italie du Sud où il sera connecté au réseau de gaz naturel de l'Italie. Ce projet fait partie du Corridor gazier Sud et est une initiative lancée par le Conseil de l'Europe, la Commission européenne et le Parlement européen dans le cadre de la politique énergétique de l'Union européenne.

Au moins de 86,5% des travaux, y compris ceux d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction sur le projet du gazoduc transadriatique (TAP) ont déjà été effectués.

Chaque jour, des centaines de mètres de terrain sont nettoyés, des tubes sont alignés en bord de piste, assemblés par soudage et descendus dans la fouille. Des terrains sont remis en état.

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) prévoit d'allouer cette année des prêts d'un montant de 1,2 milliard d'euros au gazoduc transadriatique (TAP). Le montant attendu sera de l'ordre de 500 millions d'euros en prêt direct et jusqu'à 700 millions d'euros en prêt syndiqué. La décision finale devrait être prise vers le milieu de l'année.

Considérée comme la plus grande chaîne de gazoducs en construction dans le monde entier, le Couloir gazier Sud, long d'environ 3.500 km, se compose du gazoduc du Caucase du Sud, du gazoduc transanatolien (TANAP) et de celui Transadriatique (TAP) qui devront acheminer le gaz extrait du gisement de Chahdeniz de l'Azerbaïdjan vers le marché mondial.

Le gazoduc Transadriatique, long d'environ 878 km (550 km en Grèce, 215 km en Albanie, 105 km sous la mer Adriatique, 8 km en Italie), ayant un diamètre de 48 pouces (38 pouces dans la partie souterraine), se joindra au gazoduc transanatolien (TANAP) à Kipoi, village grec situé à la frontière turco-grecque. Le projet TAP prévoit l'acheminement du gaz extrait du gisement de Chahdeniz-2 vers le Sud de l'Italie, ensuite vers l'Europe de l'Ouest, via la Grèce et l'Albanie en passant à travers la mer Adriatique. La capacité initiale de TAP sera de 10 milliards de m3 par an. Le gazoduc devrait être mis en service en 2020.

Les actionnaires du projet TAP sont : BP (20 %), Socar (20 %), Snam (20 %), la Belge Fluxys (19 %), l'Espagnole Enagás (16 %) et la Suisse Axpo (5 %).

Il convient également de rappeler que la cérémonie officielle d’inauguration du Corridor gazier Sud a eu lieu le 29 mai dernier au terminal de Sangatchal. Le gazoduc transanatolien (TANAP) a été mis en service le 12 juin 2018 à Eskisehir, en Turquie. Le transport du gaz en Turquie a été lancé le 30 juin dernier. L’Europe obtiendra le premier gaz azerbaïdjanais d’ici 2020.

Depuis le 30 juin dernier jusqu’au 28 février dernier, 1 milliard 250 millions de m3 de gaz ont été transportés via TANAP vers la Turquie. Ce volume sera de 2 milliards de m3 cette année, de 4 milliards de m3 en 2019. La capacité actuelle du gazoduc est de 16 milliards de m3 et il est prévu de porter ce volume à 31 milliards de m3.

Considérée comme la plus grande chaîne de gazoducs en construction dans le monde entier, le Corridor gazier Sud, long d'environ 3500 km, se compose du gazoduc du Caucase du Sud, du gazoduc transanatolien (TANAP) et de celui Transadriatique (TAP) qui devront acheminer le gaz extrait du gisement de Chahdeniz-2 de l’Azerbaïdjan vers la Turquie et puis vers l’Europe. A l’étape initiale, 6 milliards de m3 de gaz azerbaïdjanais seraient acheminés vers la Turquie et 10 milliards de m3 vers l’Europe.

Les actionnaires du projet TANAP sont les suivants : la SAF Corridor gazier Sud (51%), STEAŞ (7%), BOTAS (30%) et BP (12%).