Abu-Dhabi : 192 pays participeront à l’Exposition universelle de 2020

Abu-Dhabi, 26 avril, AZERTAC

192 pays ont confirmé leur participation à l’Exposition universelle de 2020 à Doubaï. Les Emirats arabes unis ont invité tous les pays du monde à cette exposition. L’objectif est de faire d'Expo 2020 Doubaï un événement et une plateforme véritablement internationale. Depuis plus de 170 ans, les Expositions universelles sont des événements apolitiques. Elles visent à la promotion de l’échange culturel, de l’œuvre et de la coopération.

A noter que l’Azerbaïdjan est l’un des premiers pays à avoir confirmé leur participation à cette exposition.

L’Expo 2020 commencera le 20 octobre prochain et se poursuivra jusqu'au 20 avril 2021.