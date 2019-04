Pâques : le président Ilham Aliyev présente ses vœux aux orthodoxes du pays

Bakou, 26 avril, AZERTAC

Le président Ilham Aliyev a présenté ses vœux à l’ensemble de la communauté chrétienne de l’Azerbaïdjan pour la fête de Pâques et a souhaité bonne santé, bonheur et paix à chacune et chacun des chrétiens.

Le président azerbaïdjanais écrit que la coexistence des représentants de différentes religions et de différents peuples dans la paix, le respect mutuel et la confiance pendant des centaines d'années ont conduit à la reconnaissance de l’Azerbaïdjan comme un pays de tolérance et l’un des centres de multiculturalisme dans le monde moderne. Le chef de l’Etat note que la sauvegarde et la promotion de la diversité ethnique et religieuse et des traditions multiculturelles figurent parmi les priorités de la politique publique du pays, ajoutant que la riche expérience de l'Azerbaïdjan dans ce domaine montre d’une manière évidente que le multiculturalisme est le seul moyen de parvenir à consolider la solidarité, l'harmonie et la compréhension mutuelle dans la société.

« Je tiens à noter avec plaisir qu’aujourd’hui la communauté chrétienne, partie intégrante de notre société, prend une part active avec les membres des autres confessions religieuses dans les grands travaux réalisés en faveur du progrès de notre république, dans toutes les sphères de notre vie sociopolitique et socioculturelle. Je suis convaincu que nos concitoyens chrétiens continueront à faire tout leur possible pour renforcer encore davantage l’Azerbaïdjan, notre maison commune.

La fête de Pâques, qui reflète la renaissance, le renouveau, la miséricorde et la compassion, donne aux gens un sentiment de confiance et d'espoir pour l'avenir, les conduit vers la bienveillance. A cette occasion, je forme des vœux de bonne humeur pour chacune et chacun d’entre vous, ainsi que de bonheur et de bien-être pour vos familles », lit-on dans le massage du président azerbaïdjanais.