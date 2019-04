Les députés azerbaïdjanais participeront à la 2e conférence internationale du Groupe de soutien à la Route de la soie

Bakou, 26 avril, AZERTAC

Les députés azerbaïdjanais Azay Gouliyev, président du Groupe de soutien à la Route de la soie et vice-président de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, et Tahir Mirkichili, membre de la délégation azerbaïdjanaise à l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, participeront à la deuxième conférence internationale du Groupe de soutien à la Route de la soie qui se tiendra du 28 au 30 avril à Minsk, a rapporté dans un communiqué le Milli Medjlis.

Lors de la conférence intitulée « Une ceinture, une route : approfondir la coopération pour le développement durable et le progrès », organisée conjointement par le Parlement biélorusse et l'Assemblée parlementaire de l’OSCE, devrait rassembler des délégués provenant des Etats membres du Groupe de soutien à la Route de la soie, des parlementaires et des représentants des gouvernements des autres pays, ceux du secteur privé, des organisations internationales, du corps diplomatiques en Biélorussie et des hauts responsables des projets d’infrastructure internationaux dans l’espace de l’OSCE.

La conférence comprendra des panels sur les thèmes tels que « La mise en œuvre de l’initiative « une ceinture, une route » comme un facteur affectant la croissance économique et l'attractivité des investissements des Etats participants : problèmes existants et voies de développement », « La mise en œuvre des projets d'infrastructure internationaux – les raisons pour le succès de l'initiative « Une ceinture, une route », « L’utilisation du potentiel de l'initiative « Une ceinture, une route » pour améliorer la coopération humanitaire et l'attractivité touristique des États participants ». La conférence se soldera par l’adoption de la déclaration de Minsk.

Azay Gouliyev interviendra sur l’activité du groupe, les travaux effectués et les tâches à réaliser, Tahir Mirkichili fera un exposé lors du panel portant sur « L’utilisation du potentiel de l'initiative « Une ceinture, une route » pour améliorer la coopération humanitaire et l'attractivité touristique des États participants ».