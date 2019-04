Pékin, 27 avril, AZERTAC

Le 2e forum international « Une ceinture, une route » a poursuivi son travail le 27 avril à Pékin.

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a été présent au forum.

Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a salué le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et les autres chefs d’Etat et de gouvernement.

Lors de son discours, Xi Jinping a noté que la deuxième édition du forum s’était tenue avec succès, avait ouvert de nouvelles opportunités en termes de coopération entre les pays. Soulignant que l’initiative « Une ceinture, une route », qui crée un nouveau format de coopération dans le monde, donnerait une impulsion au développement de l’économie globale et à la relance de l'ancienne Route de la Soie, le président chinois a remercié les chefs d’Etat et de gouvernement participant au forum.

La première session du forum a été consacrée à « La promotion de la coopération afin d’explorer de nouvelles ressources pour le développement ».

Puis, les chefs d’Etat ont posé pour une photo de famille.

Le président de la République Ilham Aliyev est intervenu à la deuxième session ayant pour thème « Renforcer la politique mutuelle et établir un partenariat plus étroit ».

Puis, le chef de l’Etat a pris part à la troisième session placée sous le thème « Promouvoir le développement vert et durable pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030 des Nations unies».

Ayant pris la parole à la session, le président Ilham Aliyev a remercié le président chinois Xi Jinping pour l’invitation. Le chef de l’Etat a également félicité le peuple chinois à l’occasion du 70e anniversaire de la République populaire de Chine. Il a noté que l’Azerbaïdjan et la Chine étaient des pays partenaires. Le président de la République a rappelé la signature du Mémorandum d’accord sur la promotion commune de la création de la Ceinture économique de la Route de la soie lors de sa visite d’Etat en Chine en 2015.

Le président Ilham Aliyev a dit que l’Azerbaïdjan attachait une grande importance au développement des infrastructures. « Une solide base d’infrastructure a été créée en Azerbaïdjan, ce qui sert nos intérêts, ainsi que ceux de nos partenaires. L’Azerbaïdjan est aussi un pays exportateur d’énergie. L’exportation de l’énergie a formé une base solide pour notre développement. Nous avons utilisé et utilisons nos ressources énergétiques pour les intérêts de notre peuple et nous sommes parvenus à un développement durable. La diversification de l’économie est actuellement l’une de nos tâches principales », a précisé le chef de l’Etat.

Le chef de l’Etat a dit qu’en parlant de l’infrastructure de transport, il fallait souligner le Port de commerce maritime international d'Alat et la voie ferrée Bakou-Tbilissi-Kars. « Plus de 15 mille km de routes ont été construits, le réseau de chemins de fer a été modernisé en Azerbaïdjan. Nous participons très activement surtout dans le corridor de transport Est-Ouest. Dans le même temps, nous participons dans le développement du corridor de transport Nord-Sud. Six aéroports internationaux ont été construits en Azerbaïdjan. Avec 260 navires, l’Azerbaïdjan possède la plus grande flotte commerciale en mer Caspienne. Le taux de chômage et de pauvreté a été réduit à 5% à la suite du développement économique de l’Azerbaïdjan. Les transports et la sécurité énergétique constituent un élément important de la sécurité nationale », a marqué le président Ilham Aliyev.

Le président azerbaïdjanais a dit que l’initiative « Une ceinture, une route » n’était pas seulement un projet de transport, mais également un projet contribuant à la paix, à la sécurité et à la coopération.

La visite de travail du président de la République d’Azerbaïdjan Ilham Aliyev en République populaire de Chine s’est terminée le 27 avril.