Le Centre de service sismologique et l’Université de Strasbourg peuvent effectuer des projets conjoints

Bakou, 27 avril, AZERTAC

Le professeur de l'Université de Strasbourg Maksim Bano a été au Centre de service sismologique de l’Académie nationale des Sciences d’Azerbaïdjan (ANSA).

Le professeur Gourban Yetrimichli, directeur général du centre et membre correspondant de l'ANSA, a donné des informations sur les recherches scientifiques menées dans le centre et les résultats obtenus. Il a noté que la coopération entre l’Université franco-azerbaïdjanaise et le Centre de service sismologique était fructueuse pour les deux parties, mettant en valeur la signature d’un mémorandum.

Pour sa part, Maksim Bano a dit que les études sismiques effectuées en Azerbaïdjan étaient à haut niveau. Il a fait savoir que le Centre de service sismologique pouvait réaliser des projets conjoints avec l’Université franco-azerbaïdjanaise ainsi qu’avec l’Université de Strasbourg.