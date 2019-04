Le Xe Festival international de musique M.Rostropovitch touche à sa fin à Bakou

Bakou, 27 avril, AZERTAC

Du 22 au 27 avril, à Bakou, s’est tenu le Xe Festival international de musique M.Rostropovitch. Des musiciens et des groupes musicaux de renommée mondiale venus de la Russie, de la France, de la Suisse, de l’Espagne et des autres pays ont participé au festival organisé par la Fondation Heydar Aliyev, le Ministère de la Culture d’Azerbaïdjan et la Fondation Mstislav Rostropovitch.

L’orchestre et le cœur de MünchenKlang (Allemagne) se sont produits au concert final du festival tenu le 27 avril au Palais Heydar Aliyev à Bakou.

Les œuvres des compositeurs célèbres Franz Schubert et Gabriel Fauré y ont été interprétées.