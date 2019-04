Marija Buric : La Croatie salue le rôle stratégique de l’Azerbaïdjan dans l’assurance de la sécurité énergétique de l’Europe

Bakou, 29 avril, AZERTAC

Le Premier ministre azerbaïdjanais Novrouz Mammadov a rencontré le 29 avril la délégation conduite Mme Marija Buric, vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes de la République de Croatie.

Le Premier ministre Novrouz Mammadov a noté qu’il y avait de très bonnes relations entre l’Azerbaïdjan et la Croatie dans tous les domaines, qu’elles se développaient avec succès dans les domaines politique, économique etc. «Les relations entre l’Azerbaïdjan et la Croatie revêtent une importance stratégique. Je considère que les visites réciproques des chefs d’Etat ont joué un rôle clé dans le développement de nos liens. J’espère que votre déplacement en Azerbaïdjan, les entretiens fructueux que vous avez tenus ici contribueront à l’élargissement davantage de nos relations», a ajouté le Premier ministre N.Mammadov.

Soulignant l’importance de l’activité de la commission intergouvernementale pour le développement des relations azerbaïdjano-croates, le Premier ministre a fait savoir que les deux pays coopéraient avec succès au sein des organisations internationales. N. Mamadov a ajouté que l’ouverture de l’ambassade de Croatie en Azerbaïdjan serait importante en termes de développement des liens bilatéraux.

«Il y a un grand potentiel pour l’élargissement de la coopération entre l’Azerbaïdjan et la Croatie dans le domaine économique», a dit N.Mammadov, ajoutant que la tenue d’un nouveau forum d’affaires Azerbaïdjan-Croatie en marge de la visite de Mme Buric à Bakou servirait à développer les relations en la matière.

Notant que le rôle stratégique de l’Azerbaïdjan dans l’assurance de la sécurité énergétique de l’Europe était hautement apprécié par son pays, Marija Buric a fait savoir que la Croatie s’intéressait à participer dans le projet du Corridor gazier Sud.

Pendant la rencontre, un échange de vues a eu lieu sur l’élargissement de la coopération dans les domaines des technologies de l’information, de l’agriculture, de l’industrie pharmaceutique, des sports, de la construction navale et sur d’autres questions d’intérêt réciproque.