Quels sont les pays depuis lesquels l’Azerbaïdjan a le plus importé ?

Bakou, 30 avril, AZERTAC

L’Azerbaïdjan a le plus importé depuis la Russie pendant les trois premiers mois de l’année courante, rapporte dans un communiqué le Comité national des Douanes.

L’Azerbaïdjan a le plus importé depuis la Russie, la Suisse et la Turquie au premier trimestre de cette année. Les importations azerbaïdjanaises depuis la Russie ont constitué 437 millions 723 mille dollars américains, celles depuis la Suisse ont atteint 412 millions 76 mille dollars et celles depuis la Turquie ont été de 307 millions 440 mille dollars.