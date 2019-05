L’Académie nationale des Sciences d’Azerbaïdjan tient une réunion générale annuelle

Bakou, 1er mai, AZERTAC

L’Académie nationale des Sciences d’Azerbaïdjan (ANSA) tient sa réunion générale annuelle.

L’académicien Ramiz Mehdiyev, chef de l’Administration présidentielle de la République d’Azerbaïdjan, Ali Ahmadov, vice-Premier ministre, le professeur Fereh Aliyeva, responsable du département de la politique humanitaire de l’Administration présidentielle, les dirigeants de différents organismes publics et des établissements d’enseignement supérieur, les membres de droit et membres correspondants de l’ANSA, les directeurs des instituts et établissements, des journalistes se sont rassemblés à la réunion.

D’abord, les participants ont visité une exposition reflétant les réalisations scientifiques des instituts et établissements de l'ANSA. L’exposition de diverses publications en langues azerbaïdjanaise, russe et anglaise et de nouveaux produits préparés dans les points réservés pour les instituts et établissements, les bureaux régionaux et les centres scientifiques de l'ANSA, ainsi que pour le Présidium, a suscité un grand intérêt chez les visiteurs.